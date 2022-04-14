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Бенфика на высоте. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

В лиссабонском дерби «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Спортингу»

  • 14.04.2022 05:29
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Бенфика на высоте. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА.

13 апреля в лиссабонском дерби в рамках 1/4 финала «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Спортингу» (4:0), который неделей ранее выиграл у киевского «Динамо» (2:1) в 1/8 финала.

В полуфиналах 22 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: Атлетико (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия), Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия). Финал запланирован на 25 апреля там же.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 13 апреля

  • Спортинг (Португалия) – Бенфика (Португалия) – 0:4

1/2 финала, 22 апреля, Ньон (Швейцария)

  • Атлетико (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)

Финал, 25 апреля, Ньон (Швейцария)

  • Победители полуфиналов

Сетка турнира

Источник — Sport.ua

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