Бенфика на высоте. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА.
13 апреля в лиссабонском дерби в рамках 1/4 финала «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Спортингу» (4:0), который неделей ранее выиграл у киевского «Динамо» (2:1) в 1/8 финала.
В полуфиналах 22 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: Атлетико (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия), Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия). Финал запланирован на 25 апреля там же.
Юношеская лига УЕФА
1/4 финала, 13 апреля
- Спортинг (Португалия) – Бенфика (Португалия) – 0:4
1/2 финала, 22 апреля, Ньон (Швейцария)
- Атлетико (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)
Финал, 25 апреля, Ньон (Швейцария)
- Победители полуфиналов
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Источник — Sport.ua
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