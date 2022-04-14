Бенфика на высоте. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА.

13 апреля в лиссабонском дерби в рамках 1/4 финала «Бенфика» нанесла разгромное поражение «Спортингу» (4:0), который неделей ранее выиграл у киевского «Динамо» (2:1) в 1/8 финала.

В полуфиналах 22 апреля в швейцарском Ньоне сыграют: Атлетико (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия), Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия). Финал запланирован на 25 апреля там же.

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала, 13 апреля

Спортинг (Португалия) – Бенфика (Португалия) – 0:4

1/2 финала, 22 апреля, Ньон (Швейцария)

Атлетико (Испания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия)

Финал, 25 апреля, Ньон (Швейцария)

Победители полуфиналов

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