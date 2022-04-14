Четыре претендента на титул. Известны пары полуфиналов Лиги чемпионов

По итогам четвертьфиналов Лиги чемпионов стали известны полуфиналисты турниров. Обе пары будут представлять Англию и Испанию.
В одном полуфинале «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», а во втором «Манчестер Сити» Александра Зинченко сразится с «Реалом».
Первые матчи пройдут 26 и 27 апреля, а ответные поединки запланированы на 3 и 4 мая.
Источник — Sport.ua
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