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Четыре претендента на титул. Известны пары полуфиналов Лиги чемпионов

Два противостояния Англии и Испании

  • 14.04.2022 00:10
  • 1705 просмотров
  • 2 комментария
Четыре претендента на титул. Известны пары полуфиналов Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко продолжит борьбу за трофей

По итогам четвертьфиналов Лиги чемпионов стали известны полуфиналисты турниров. Обе пары будут представлять Англию и Испанию.

В одном полуфинале «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», а во втором «Манчестер Сити» Александра Зинченко сразится с «Реалом».

Первые матчи пройдут 26 и 27 апреля, а ответные поединки запланированы на 3 и 4 мая.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 14.04.2022 00:49
    0
    Буду за "Ла Ліговський" фінал! Ну, якщо пройде МС ще нічого, головне щоб тріумфував не Ліверпуль!
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    online
    Hg, 14.04.2022 00:17
    -3
    Даёшь финал АПЛ!
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