ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол в ворота Ливерпуля

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Бенфика» украинский форвард гостей Роман Яремчук забил гол на 73-й минуте.
Яремчук отыграл один мяч, но «Ливерпуль» выигрывал 3:2. Встреча завершилась со счетом 3:3, что вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.
Для Романа это третий гол в нынешней Лиге чемпионов.
Источник — Sport.ua
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