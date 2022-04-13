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ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол в ворота Ливерпуля

Украинский форвард забил Алиссону

  • 13.04.2022 23:37
  • 4528 просмотров
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ВИДЕО. Роман Яремчук забил гол в ворота Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Бенфика» украинский форвард гостей Роман Яремчук забил гол на 73-й минуте.

Яремчук отыграл один мяч, но «Ливерпуль» выигрывал 3:2. Встреча завершилась со счетом 3:3, что вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.

Для Романа это третий гол в нынешней Лиге чемпионов.

Источник — Sport.ua

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