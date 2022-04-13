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Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»

Наставник не понимает, почему игроки уехали из страны

  • 13.04.2022 22:22
  • 2679 просмотров
  • 4 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»
© shakhtar.com

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб, который сейчас служит в одном из подразделений ВСУ, не слишком позитивно воспринимает тот факт, что «Шахтер» и «Динамо» выехали из Украины во время войны.

«Это не то время, когда нужно куда-то выезжать и играть. Это моя позиция. Все они хорошо физически готовы, и можно будет за две недели хорошо подготовиться. Может, я прав, может, нет, но говорю то, что чувствую. Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться там и тренироваться? А все остальные остались тут».

«Давайте все делать вместе, а не одни остались, другие уехали. Я вот знаю, что многие игроки пошли в тероборону. У меня младший сын, у него от рождения есть проблемы с рукой, но он в теробороне, помогает, волонтерит», - сказал Вернидуб.

Источник — Pressing

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 13.04.2022 22:46
    +1
    Могу только представить, сколько отвалили бабла Гутцайту за то, чтобы он посодействовал решить вопрос об отьезде этих команд с Украины во время войны (кому охота попасть под бомбежку). Не гоже мажорам с этих команд помогать своей стране в такое трудное время, вы там воюйте, погибайте тысячами, а мы вернемся когда все решится - нам все равно под каким флагом играть - украинским или орковским... А что, кто-то ожидал другого от ахметки и брательников суркисов?  Я - нет....
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    Pop Pop, 13.04.2022 23:27
    0
    Вернидуб каже і робить як справжній громадянин та чоловік,вибірковість якась,нехай тоді всі клуби виїдуть та тренуються
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    online
    APL, 13.04.2022 22:57
    0
    Владимир Копяк, 13.04.2022 22:46
    Могу только представить, сколько отвалили бабла Гутцайту за то, чтобы он посодействовал решить вопрос об отьезде этих команд с Украины во время войны (кому охота попасть под бомбежку). Не гоже мажорам с этих команд помогать своей стране в такое трудное время, вы там воюйте, погибайте тысячами, а мы вернемся когда все решится - нам все равно под каким флагом играть - украинским или орковским... А что, кто-то ожидал другого от ахметки и брательников суркисов?  Я - нет....
    Володя а ти у якій військовій частині служиш???
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    online
    olegnud02, 13.04.2022 22:55
    -1
    Владимир Копяк, 13.04.2022 22:46
    Могу только представить, сколько отвалили бабла Гутцайту за то, чтобы он посодействовал решить вопрос об отьезде этих команд с Украины во время войны (кому охота попасть под бомбежку). Не гоже мажорам с этих команд помогать своей стране в такое трудное время, вы там воюйте, погибайте тысячами, а мы вернемся когда все решится - нам все равно под каким флагом играть - украинским или орковским... А что, кто-то ожидал другого от ахметки и брательников суркисов?  Я - нет....
    Так всеодно допомагають благодійні матчі ахметов кілька млрд грн дав
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