Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему Динамо и Шахтер выехали, а остальные остались?»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб, который сейчас служит в одном из подразделений ВСУ, не слишком позитивно воспринимает тот факт, что «Шахтер» и «Динамо» выехали из Украины во время войны.

«Это не то время, когда нужно куда-то выезжать и играть. Это моя позиция. Все они хорошо физически готовы, и можно будет за две недели хорошо подготовиться. Может, я прав, может, нет, но говорю то, что чувствую. Почему «Динамо» и «Шахтер» должны находиться там и тренироваться? А все остальные остались тут».

«Давайте все делать вместе, а не одни остались, другие уехали. Я вот знаю, что многие игроки пошли в тероборону. У меня младший сын, у него от рождения есть проблемы с рукой, но он в теробороне, помогает, волонтерит», - сказал Вернидуб.