ЗАВАЦКАЯ: «Невероятно мотивирована представлять Украину в трудное время»

Второй номер сборной Украины по теннису Катарина Завацкая поделилась ожиданиями от противостояния со сборной США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.



«Так горжусь тем, что я украинка. Невероятно мотивирована представлять Украину в это самое трудное время для нашей нации», – написала Завацкая в инстаграме.



Встреча состоится 15-16 апреля в Эшвилле.

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