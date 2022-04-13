ЗАВАЦКАЯ: «Невероятно мотивирована представлять Украину в трудное время»

Второй номер сборной Украины по теннису Катарина Завацкая поделилась ожиданиями от противостояния со сборной США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
«Так горжусь тем, что я украинка. Невероятно мотивирована представлять Украину в это самое трудное время для нашей нации», – написала Завацкая в инстаграме.
Встреча состоится 15-16 апреля в Эшвилле.
Источник — Instagram
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