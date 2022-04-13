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ЗАВАЦКАЯ: «Невероятно мотивирована представлять Украину в трудное время»

Украинская теннисистка – о предстоящей встрече с командой США

  • 13.04.2022 20:45
  • 212 просмотров
  • 1 комментарий
ЗАВАЦКАЯ: «Невероятно мотивирована представлять Украину в трудное время»
© Maya Carter/Asheville Citizen Times. Катарина Завацкая

Второй номер сборной Украины по теннису Катарина Завацкая поделилась ожиданиями от противостояния со сборной США в рамках Кубка Билли Джин Кинг. 
 
«Так горжусь тем, что я украинка. Невероятно мотивирована представлять Украину в это самое трудное время для нашей нации», – написала Завацкая в инстаграме.
 
Встреча состоится 15-16 апреля в Эшвилле.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 13.04.2022 21:21
    +1
    Хочеться вірити, що Катаріна візьме очко.
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