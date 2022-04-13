Юрий ВИРТ: «Русские – варвары, хуже животных»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт сравнил украинских и российских военных:



«Наши воины фантастически защищают людей и украинскую землю. Ребята воюют фантастически. Думаю, что украинские воины самые мужественные в мире. Раньше все опасались русских военных, говорили, что они одна из сильнейших армий. Но мы видим, что это не так. Наши военные превосходят войска оккупанта. Равномерно мы возвращаем под наш контроль наши города и села.



Русские – это варвары. Они хотят ограбить людей, многих убивают, насилуют женщин, детей. Россияне – хуже животных», – сказал Вирт.