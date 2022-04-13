НАЧО: «В Реале с детства учат не сдаваться»

Защитник «Реала» Начо поделился впечатлениями от противостояния с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов:

«Просто невероятно! Один из тех самых вечеров на «Сантьяго Бернабеу». Это противостояние получилось очень сложным. Многое походило на битву с ПСЖ в предыдущем раунде. Когда переживаешь такой вечер на Бернабеу, то муравьи бегут по коже.

Нам нужно работать над многими аспектами, особенно над дебютом матчей. Но это «Реал» – нас с детства учат, что никогда нельзя сдаваться».