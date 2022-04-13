Катарина ЗАВАЦКАЯ: «На 100% готова к любым матчам на любом покрытии»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о своей готовности к матчу против сборной США.



«Физически я готова на сто процентов, к любым матчам на любом покрытии. Мое тело меня слушается и для меня это сейчас самое главное. Игровая готовность тоже есть. Я много тренировалась, много чего нарабатывала и продолжаю это делать. Так что готова по всем аспектам, буду стараться делать все, что в моих силах.



2019 год я закончила 103-й в рейтинге WTA, потом COVID который серьезно сбил ритм, затем у меня начались проблемы со здоровьем и я за 2,5 года ничего не смогла нормально сыграть. Потому можно сказать, что у меня сейчас новая история, еще и в такой сложный период для нашей страны. Но я ни в коем случае не жалуюсь, а очень надеюсь, что война как можно скорее закончится и у нас в стране не будут гибнуть люди, дети...», – сказала Завацкая.

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