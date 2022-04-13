Крутых выиграл первый матч в основе челленджера в текущем сезоне

Украинский теннисист Алексей Крутых победно начал выступления на челленджере в Мадриде.



В первом круге основы украинец одолел Дуйе Айдуковича из Хорватии.



В текущем сезоне Алексей впервые пробился во второй круг турнира данной категории.



Мадрид. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Дуйе Айдукович (Хорватия) – 1:6, 7:6(2), 7:5



Далее по сетке девятый сеяный австралиец Кристофер О`Коннелл.