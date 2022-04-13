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Крутых выиграл первый матч в основе челленджера в текущем сезоне

Алексей стартовал с победы на соревнованиях в Испании

  • 13.04.2022 17:29
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Крутых выиграл первый матч в основе челленджера в текущем сезоне
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых победно начал выступления на челленджере в Мадриде.
 
В первом круге основы украинец одолел Дуйе Айдуковича из Хорватии.
 
В текущем сезоне Алексей впервые пробился во второй круг турнира данной категории.
 
Мадрид. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Дуйе Айдукович (Хорватия) – 1:6, 7:6(2), 7:5
 
Далее по сетке девятый сеяный австралиец Кристофер О`Коннелл.

Источник — Sport.ua

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