Крутых выиграл первый матч в основе челленджера в текущем сезоне

Украинский теннисист Алексей Крутых победно начал выступления на челленджере в Мадриде.
В первом круге основы украинец одолел Дуйе Айдуковича из Хорватии.
В текущем сезоне Алексей впервые пробился во второй круг турнира данной категории.
Мадрид. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Дуйе Айдукович (Хорватия) – 1:6, 7:6(2), 7:5
Далее по сетке девятый сеяный австралиец Кристофер О`Коннелл.
Источник — Sport.ua
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