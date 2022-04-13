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ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с США

Поединки состоятся 15 и 16 апреля

  • 13.04.2022 17:14
  • 592 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с США
© Maya Carter/Asheville Citizen Times

15-16 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные США и Украины по теннису.
 
Во вторник наша команда провела в Эшвилле первую тренировку, в которой приняли участие Людмила Киченок и Катарина Завацкая.
 
Также в составе нашей команды выступят Даяна Ястремская и Надежда Киченок.

Источник — Asheville Citizen-Times

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    Spectra, 13.04.2022 17:27
    +1
    Вперед Україно!
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