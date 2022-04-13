ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с США

15-16 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные США и Украины по теннису.



Во вторник наша команда провела в Эшвилле первую тренировку, в которой приняли участие Людмила Киченок и Катарина Завацкая.



Также в составе нашей команды выступят Даяна Ястремская и Надежда Киченок.