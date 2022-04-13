Пеп ГВАРДИОЛА: «Дайте мне Лидс – и я останусь в Чемпионшипе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил себя с бывшим наставником «Лидса» Марсело Бьелсой:
«Дайте ему мою «Барселону» - и вы увидите, как он будет выигрывать титулы. Дайте мне «Лидс», и я, со всем уважением к игрокам «Лидса», все равно останусь в Чемпионшипе».
Напомним, в 2020 году Бьелса вернул «Лидс» в АПЛ после 16-летнего перерыва.
Источник — Goal.com
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