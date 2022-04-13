Клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из россии и беларуси

Клубы североамериканской футбольной лиги MLS договорились о неофициальном правиле, которое заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из россии и беларуси из-за полномасштабной войны в Украине.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин заявил, что у российского вратаря Никиты Хайкина есть предложение из MLS.

На данный момент переход 26-летнего игрока норвежского «Буде-Глимт» невозможен из-за позиции лиги.