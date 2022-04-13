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Клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из россии и беларуси

Американские и канадские топ-клубы решили бойкотировать агрессоров

  • 13.04.2022 14:28
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Клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из россии и беларуси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы североамериканской футбольной лиги MLS договорились о неофициальном правиле, которое заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из россии и беларуси из-за полномасштабной войны в Украине.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин заявил, что у российского вратаря Никиты Хайкина есть предложение из MLS.

На данный момент переход 26-летнего игрока норвежского «Буде-Глимт» невозможен из-за позиции лиги.

Источник — Спорт-Экспресс

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