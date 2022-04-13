МИХАЙЛЕНКО: «путину достанется самая позорная и жалкая роль в истории»

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Михайленко сказал, кто, по его мнению, виновен в преступлениях, совершаемых в Украине.
«Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин должен и несет ответственность в этих преступлениях. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания.
Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится», - сказал Михайленко.
Источник — Футбол 1/2/3
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