Леонид КУЧУК: «Если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера, они вернутся»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился мнением о выезде «Динамо» и «Шахтера» за границу для проведения благотворительных товарищеских матчей.

«Динамо» Киев и «Шахтер» - это наше будущее, к чему мы должны стремиться и в это сложное время. Поверьте, это будет не просто, но своими действиями они будут прославлять наш футбол, показывать наших футболистов, показывать, что Украина развивается, не стоит на месте, а наоборот идет дальше.

Непростой шаг, но его я не имею права осуждать. Кто-то это делает, но только не я. Знаю, если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера, они вернутся в Украину.

Я вижу, как футболисты, тренеры берутся за оружие: Алиев Саша, Андрей Богданов, Владимир Езерский. Поверьте, что если нужно, то украинские футболисты объединятся, чтобы показать что в стране продолжается жизнь», - сказал Кучук.