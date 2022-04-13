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Леонид КУЧУК: «Если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера, они вернутся»

Наставник «Руха» выступил в поддержку благотворительных матчей

  • 13.04.2022 12:34
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Леонид КУЧУК: «Если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера, они вернутся»
© ФК Рух Львов. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук поделился мнением о выезде «Динамо» и «Шахтера» за границу для проведения благотворительных товарищеских матчей.

«Динамо» Киев и «Шахтер» - это наше будущее, к чему мы должны стремиться и в это сложное время. Поверьте, это будет не просто, но своими действиями они будут прославлять наш футбол, показывать наших футболистов, показывать, что Украина развивается, не стоит на месте, а наоборот идет дальше.

Непростой шаг, но его я не имею права осуждать. Кто-то  это делает, но только не я. Знаю, если понадобятся ребята из Динамо и Шахтера, они вернутся в Украину.

Я вижу, как футболисты, тренеры берутся за оружие: Алиев Саша, Андрей Богданов, Владимир Езерский. Поверьте, что если нужно, то украинские футболисты объединятся, чтобы показать что в стране продолжается жизнь», - сказал Кучук.

Источник — Футбол 1/2/3

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