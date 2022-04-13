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Юрген КЛОПП: «В полуфинал Бенфике дороги нет»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем ответном поединке

  • 13.04.2022 12:12
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Юрген КЛОПП: «В полуфинал Бенфике дороги нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Мы хорошо сыграли в гостях у «Бенфики», мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, против которой никто не хочет играть.

После половины противостояния счет 3:1 - он так же обманчив, как 2:0. Хорошая основа, но если соперники забьют один гол, как мы это почувствовали в матче с «Интером», игра изменится. Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе. Нам нужно заставить их почувствовать, что туда им дороги нет», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Бенфика» состоится в среду, 13 апреля. Начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой английского гранда со счетом 3:1.

 

Источник — УЕФА

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