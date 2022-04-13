Валерий БОНДАРЬ: «Ракицкий был моим кумиром детства»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь высказал свое мнение о возвращении в стан «горняков» Ярослава Ракицкого.

«Это (Ракицкий прим.) легенда донецкого «Шахтера», никто этого не скрывает. Приятно, что такой игрок присоединился к нам на ближайший матч, тренировки. Думаю, что можно будет взять многое полезное от него.

Он был моим кумиром детства, когда я был маленьким ребенком и ходил на «Донбасс Арену». Помню, что у нас был один размер ноги с Ярославом, он мне давал свои бутсы мерить.

Его основная цель, как и наша - помогать стране благотворительными матчами, которые будут проводиться, а все собранные деньги мы будем передавать нуждающимся. Ярослав не остается в стороне и приехал помогать команде и стране», — сказал Бондарь.