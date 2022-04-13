Пеп ГВАРДИОЛА: «Если поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на верхней половине поля. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже», - сказал Гвардиола.

Матч «Атлетико» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 13 апреля. Начало в 22:00. Первая встреча завершилась минимальной победой английского гранда (1:0).