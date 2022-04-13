Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Четверо украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос 2022

Среди них: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская

  • 13.04.2022 06:12
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Четверо украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос 2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четверо украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос 2022.

В их числе: Элина Свитолина (WTA 25), Ангелина Калинина (36), Марта Костюк (53), Даяна Ястремская (93).

Список сеяных возглавит первая ракетка мира Ига Свентек из Польши. Ролан Гаррос 2022 пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Стартовый лист Ролан Гаррос 2022

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности