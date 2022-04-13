Четверо украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос 2022.
В их числе: Элина Свитолина (WTA 25), Ангелина Калинина (36), Марта Костюк (53), Даяна Ястремская (93).
Список сеяных возглавит первая ракетка мира Ига Свентек из Польши. Ролан Гаррос 2022 пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.
Стартовый лист Ролан Гаррос 2022
Источник — Twitter
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