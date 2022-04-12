Динамо официально анонсировало благотворительный матч против Галатасарая

Второй поединок в рамках благотворительного турне киевское «Динамо» проведет в Стамбуле против многократного чемпиона Турции – «Галатасарая».

Поединок состоится в четверг, 14 апреля, на Nef Stadium, начало – в 17:00 (местное время совпадает с киевским). Трансляция матча пройдет на телеканале 2+2.

«Благотворительный матч «Галатасарай» – «Динамо» состоится при поддержке УЕФА, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства социальной политики Украины и Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором», – сообщает официальный сайт столичного клуба.