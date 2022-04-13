ВИДЕО. Не сдержал слез. Вербич сыграл за обе команды в матче Легия – Динамо

12 апреля «Динамо» провело первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперником была варшавская «Легия».



Динамовец Беньямин Вербич, который сейчас защищает цвета польского клуба на правах аренды, отыграл за обе команды по тайму.



К слову, 28-летний словенец мог забивать в составе обеих команд, моменты были. После завершения матча Вербич не смог сдержать слез.

Встреча завершилась победой киевлян (3:1).

Удар Вербича в штангу

Момент Вербича в составе Динамо

Слезы Вербича



