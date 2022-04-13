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ВИДЕО. Не сдержал слез. Вербич сыграл за обе команды в матче Легия – Динамо

Беньямин мог забивать в составе обоих коллективов

  • 13.04.2022 00:26
  • 393 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Не сдержал слез. Вербич сыграл за обе команды в матче Легия – Динамо
© ФК Легия Варшава. Беньямин Вербич

12 апреля «Динамо» провело первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперником была варшавская «Легия».
 
Динамовец Беньямин Вербич, который сейчас защищает цвета польского клуба на правах аренды, отыграл за обе команды по тайму. 
 
К слову, 28-летний словенец мог забивать в составе обеих команд, моменты были. После завершения матча Вербич не смог сдержать слез.

Встреча завершилась победой киевлян (3:1).

Удар Вербича в штангу

Момент Вербича в составе Динамо

Слезы Вербича

Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Олексій Коваль, 13.04.2022 00:33
    +1
    Той саме момент, коли один словенець найближче за мільйони рашистів
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