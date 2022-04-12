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ВИДЕО. Перед матчем Легия – Динамо трибуны спели гимн Украины

Поляки поддержали украинцев

  • 12.04.2022 22:30
  • 1181 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Перед матчем Легия – Динамо трибуны спели гимн Украины
© ФК Легия Варшава

12 апреля «Динамо» проводит первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперник – варшавская «Легия».
 
Перед началом встречи поляки включили гимн Украины, которому подпевали трибуны.

Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
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    online
    Hg, 12.04.2022 23:03
    0
    Классный перформанс был в перерыве!
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    online
    sl1d3r1985, 12.04.2022 22:59
    0
    Дак писали же что "могучая кучка" киевских ультрас договорилась с польскими и стадион будет пустой ! Интересно когда они поймут что пора на завод идти вслед за инсташлюпками ?
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