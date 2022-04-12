ВИДЕО. Перед матчем Легия – Динамо трибуны спели гимн Украины

12 апреля «Динамо» проводит первый матч в рамках благотворительного турне в помощь Украине, соперник – варшавская «Легия».
Перед началом встречи поляки включили гимн Украины, которому подпевали трибуны.
Cudowny hymn Ukrainy!— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 12, 2022
🇺🇦 pic.twitter.com/2EkpCLSLqX
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.