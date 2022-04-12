Экс-капитан сборной Финляндии: «путин стал в один ряд со сталиным»

Экс-капитан сборной Финляндии Тим Спарв поделился своим мнением по поводу войны в Украине и президента россии владимира путина:

«Он стал в один ряд со сталиным и другими диктаторами. На самом деле, все это не имеет значения – важны только боль и страдания Украины.

Они оба отвратительны. Нынешний правитель россии делает страшные и ужасающие вещи. Россияне живут в сплошной пропаганде, не знают истины, не обладают реальными новостями и фактами. Это проигрыш дипломатии.

Какой смысл в разговоре с ним, если он никого не слушает? У него нет никакого сострадания. Он не понимает культуру других народов. Не стоит заниматься дипломатической работой».