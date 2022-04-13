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Марина СТРЕЛЕЦКАЯ: «Не думала, что смогу так кого-нибудь ненавидеть»

Украинский ассистент арбитра – о российском вторжении

  • 13.04.2022 00:59
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Марина СТРЕЛЕЦКАЯ: «Не думала, что смогу так кого-нибудь ненавидеть»
© УАФ. Марина Стрелецкая (справа)

Украинский ассистент арбитра Марина Стрелецкая рассказала о своей деятельности в Швейцарии и поделилась своим отношением к войне.
 
На фоне широкомасштабного вторжения россии в Украину отечественный арбитр Марина Стрелецкая вынуждена была переехать в Швейцарию, где получила возможность работать на матчах третьего местного дивизиона, а недавно была назначена и на поединок отбора женского ЧМ-2023. Наша соотечественница рассказала о том, как выполняет свою работу.
 
«На два часа футбольного матча я забываю все. О случившемся дома. Я только вижу защитников, нападающих и принимаю решение. Это хорошо, что хотя бы два часа я могу не думать о войне.
 
Честно говоря, когда собирала сумки, то очень сильно плакала и не верила, что нужно уезжать. Для меня это уже второй раз, потому что я из Донбасса. Когда мы выехали в 2014 году, было сложно. Месяц или два было очень тяжело морально. Однако в тот период более или менее все было хорошо — я приехала в Днепр, понимала, что это Украина. Нашла там работу, обслуживала игры в чемпионате Украины. Все было относительно хорошо, только родители остались на Донбассе. А сейчас я не хочу бросать свою страну. Я люблю ее, хочу жить в Украине.
 
Моя бабушка по отцовской линии из России, из Сибири. Можно сказать, что я наполовину россиянка. Но они пробудили такое чувство ненависти, что я даже не могла подумать, что смогу так кого-нибудь ненавидеть.
 
Сестра пыталась помочь мне с этими негативными эмоциями, ненавистью, жившей и пульсирующей в моей крови постоянно. И она действительно мне помогла, ведь где-то через неделю я стала чувствовать себя лучше. Но я не испытывала никаких эмоций – просто ходит какое-то пустое тело.
 
Лучано Лучи написал письмо Швейцарскому футбольному союзу и попросил, чтобы меня назначали на какие-то игры. В предыдущую субботу у меня был поединок третьего дивизиона. В Швейцарии немного другая система – они назначают арбитров на целый месяц. Поэтому каждый уик-энд я имею игру.
 
Екатерине Монзуль сейчас тяжело – я с ней разговариваю каждый день, вижу, как ей непросто морально. Может потому, что у нее там родители. Может потому, что Харьков больше пострадал. Он разрушен, я вижу на видео. Это ужас.
 
Россияне должны почувствовать нашу боль. Большое спасибо УЕФА и ФИФА, что они сделали так, что российские команды не могут играть, а арбитры — судить. Они говорят, что «вне политики», но ведь выбрали этого президента, они — за него. Да, они не чувствуют, что у них умирают родные. Но они должны осознать, что они изгнанники.
 
Наш народ – несокрушимый. Это я вижу уже больше месяца. Хочу, чтобы все мы держались. Хочу, чтобы однажды мы встретились и выпили по бокалу шампанского за победу. Держимся, потому что все будет Украина. Слава Украине!», - сказала Марина Стрелецкая в эфире телепрограммы «Футбол NEWS».

Источник — Украинская ассоциация футбола

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