Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нужно уже сейчас поблагодарить наших военных»

Известный тренер – о войне в Украине

  • 12.04.2022 20:45
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Нужно уже сейчас поблагодарить наших военных»
© FootBoom. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич рассказал о том, что поселил в своем доме переселенцев:

«У меня в доме живет 20 человек, из них – восемь детей. В основном это люди из Харькова. Кого-то я раньше знал, кого-то – нет. Все бегут от войны. Если бы вы знали, сколько сейчас беженцев в Западной Украине. И это мы еще не говорим о наших гражданах, выехавших в Европу. Хочется, чтобы война завершилась нашей победой, и люди могли попасть к себе домой.

Многое будет зависеть от нашей дипломатии. Здесь важно понимать, чтобы весь мир дал нам гарантию безопасности. Но пока война идет. Хотелось бы, чтобы наши военные поскорее разобрались с ними. Нужно уже сейчас поблагодарить наших военных, которые сдерживают врага».

Источник — Sportarena

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