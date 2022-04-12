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Овчаренко добыл дебютную победу в основе челленджера

Александр обыграл опытного теннисиста, который когда-то входил в топ-30

  • 12.04.2022 20:41
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Овчаренко добыл дебютную победу в основе челленджера
© ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№737 ATP) впервые в карьере выиграл матч в основе челленджера.
 
На соревнованиях в Италии украинец в статусе обладателя уайлд-кард обыграл 36-летнего чеха Лукаша Росола.
 
Барлетта. Первый круг
Александр Овчаренко (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:3
 
В следующем раунде Александр померится силами с Нуну Боржешом из Португалии.

Источник — Sport.ua

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