Овчаренко добыл дебютную победу в основе челленджера

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№737 ATP) впервые в карьере выиграл матч в основе челленджера.
На соревнованиях в Италии украинец в статусе обладателя уайлд-кард обыграл 36-летнего чеха Лукаша Росола.
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Александр Овчаренко (Украина) – Лукаш Росол (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:3
В следующем раунде Александр померится силами с Нуну Боржешом из Португалии.
Источник — Sport.ua
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