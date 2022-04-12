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Снигур с победы начала выступления на турнире ITF во Франции

В первом круге Дарья обыграла местную теннисистку

  • 12.04.2022 20:27
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Снигур с победы начала выступления на турнире ITF во Франции
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче первого раунда украинка, посеянная под вторым номером, обыграла победительницу квалификации француженку Люси Нгуен Тан.
 
Кальви. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция) – 6:1, 6:4
 
Далее по сетке еще одна француженка Марине Шостак, получившая уайлд-кард от организаторов.

Источник — Sport.ua

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