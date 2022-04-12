Снигур с победы начала выступления на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого раунда украинка, посеянная под вторым номером, обыграла победительницу квалификации француженку Люси Нгуен Тан.
Кальви. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция) – 6:1, 6:4
Далее по сетке еще одна француженка Марине Шостак, получившая уайлд-кард от организаторов.
Источник — Sport.ua
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