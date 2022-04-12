Джокович неожиданно проиграл на старте Мастерса в Монте-Карло

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович досрочно завершил борьбу на Мастерсе в Монте-Карло.
В стартовом для себя матче серб проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.
Монте-Карло. Второй круг
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:7(1), 6:1
Джокович сохранит звание первой ракетки мира по итогам турнира. В прошлом году он проиграл в Монте-Карло в третьем круге.
Это был всего второй турнир для Новака в текущем сезоне.
Источник — Sport.ua
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