Джокович неожиданно проиграл на старте Мастерса в Монте-Карло

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович досрочно завершил борьбу на Мастерсе в Монте-Карло.



В стартовом для себя матче серб проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.



Монте-Карло. Второй круг

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:7(1), 6:1



Джокович сохранит звание первой ракетки мира по итогам турнира. В прошлом году он проиграл в Монте-Карло в третьем круге.

Это был всего второй турнир для Новака в текущем сезоне.