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Джокович неожиданно проиграл на старте Мастерса в Монте-Карло

Новак уступил Алехандро Давидовичу-Фокине

  • 12.04.2022 20:15
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Джокович неожиданно проиграл на старте Мастерса в Монте-Карло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович досрочно завершил борьбу на Мастерсе в Монте-Карло.
 
В стартовом для себя матче серб проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине. 
 
Монте-Карло. Второй круг
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:7(1), 6:1
 
Джокович сохранит звание первой ракетки мира по итогам турнира. В прошлом году он проиграл в Монте-Карло в третьем круге.

Это был всего второй турнир для Новака в текущем сезоне.

Источник — Sport.ua

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