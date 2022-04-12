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Диего СИМЕОНЕ: «У Манчестер Сити отличные игроки и тренер»

Наставник «Атлетико» Мадрид – об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 12.04.2022 19:43
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Диего СИМЕОНЕ: «У Манчестер Сити отличные игроки и тренер»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (13 апреля):

«Манчестер Сити» всегда играет одинаково вне зависимости от соперника. У них устоявшаяся философия, которую принимают и приветствуют болельщики.

У них отличные игроки и отличный тренер. Большую роль будут играть давление, быстрые переходы и все остальное, что нам удастся сделать.

Не собираемся слишком далеко отходить от своего привычного стиля. Нам нужно найти правильные моменты, чтобы создать то, что мы можем.

Надеюсь, сможем лучше комбинировать, быстро переходить из обороны в атаку и наоборот, а также извлечь выходу из контратак».

Источник — УЕФА

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