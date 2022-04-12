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Шахтер и компания Sorare выпустили блокчейн-карты Stand for Peace

Средства, которые будут собраны от продаж блокчейн-карт, будут переданы на помощь Украине

  • 12.04.2022 16:49
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Шахтер и компания Sorare выпустили блокчейн-карты Stand for Peace
© ФК Шахтер

До 15 апреля у всех менеджеров онлайн игры в жанре футбольного фэнтези Sorare будет возможность на аукционе приобрести эксклюзивные карточки с игроками «Шахтера». На каждого футболиста выпущено 50 карт лимитированной серии и 1 уникальная суперредкая карта.

Sorare продублируют сумму пожертвований, собранную от продажи блокчейн-карт Stand for Peace, и все поступления будут переданы футбольному клубу «Шахтер» для дальнейшей помощи украинцам, пострадавшим от военных действий. Клуб направит эти средства на покупку товаров первой необходимости, включая медикаменты, продукты, одежду и другие вещи для центра помощи временным переселенцам на «Арене Львов».

В Sorare отмечают, что вместе с «Шахтером» и мировым футбольным сообществом выступают за мир и рады будут оказать помощь нуждающимся жителям Украины.

Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать и обмениваться официальными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. В апреле 2020 года «Шахтер» стал первым украинским клубом, приобщившимся к игре в фэнтези-футболе будущего Sorare.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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