Андрей ПЯТОВ: «В такое время невозможно получать все деньги по контракту»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который готовится присоединиться к команде, подтвердил, что сейчас клуб не выплачивает игрокам зарплату.

— Защитник «Шахтера» Ефим Конопля признался, что ваш клуб перестал выплачивать заработную плату. Это так?

— В это время затрагивать такие вопросы не нужно. Идет война — и мы должны все понимать и набраться терпения. Получать все по контракту в таких условиях это просто невозможно. В «Шахтере» никого никогда не обижали. Клуб был, есть и будет. В этом нет никаких сомнений. Но сегодня футбол отходит на второй план – фашистские замыслы одного человека изменили жизнь всех украинцев.

Я еще не в команде, но из того общения, которое у нас было с игроками, тренерами и персоналом, знаю, какие там настроения. Нам нужно держаться вместе, быть одной семьей, которой сейчас является вся наша Украина.