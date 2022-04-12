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Андрей ПЯТОВ: «В такое время невозможно получать все деньги по контракту»

Клуб перестал выплачивать деньги

  • 12.04.2022 15:49
  • 1254 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «В такое время невозможно получать все деньги по контракту»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который готовится присоединиться к команде, подтвердил, что сейчас клуб не выплачивает игрокам зарплату.

— Защитник «Шахтера» Ефим Конопля признался, что ваш клуб перестал выплачивать заработную плату. Это так?

— В это время затрагивать такие вопросы не нужно. Идет война — и мы должны все понимать и набраться терпения. Получать все по контракту в таких условиях это просто невозможно. В «Шахтере» никого никогда не обижали. Клуб был, есть и будет. В этом нет никаких сомнений. Но сегодня футбол отходит на второй план – фашистские замыслы одного человека изменили жизнь всех украинцев.

Я еще не в команде, но из того общения, которое у нас было с игроками, тренерами и персоналом, знаю, какие там настроения. Нам нужно держаться вместе, быть одной семьей, которой сейчас является вся наша Украина.

Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex AS, 12.04.2022 16:57
    0
    Roma513, 12.04.2022 16:06
    Молодец, хорошо сказал. А тот фима конопля хай не ноет, миллионам людей гараздо хужено они еще умудряются помогать другим!
    что значит не ноет?! у него может семья с гудком рушится без срочной дозаправки $
    Ссылка
    online
    leccinum, 12.04.2022 16:45
    0
    Roma513, 12.04.2022 16:06
    Молодец, хорошо сказал. А тот фима конопля хай не ноет, миллионам людей гараздо хужено они еще умудряются помогать другим!
    может не стоит сразу ярлык вешать?
    из текста не ясно, в каком контексте Фима "признался. может спросили - ответил. или просто сообщил факт
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    online
    Roma513, 12.04.2022 16:06
    0
    Молодец, хорошо сказал. А тот фима конопля хай не ноет, миллионам людей гараздо хужено они еще умудряются помогать другим!
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