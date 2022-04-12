Андрей ПЯТОВ: «В такое время невозможно получать все деньги по контракту»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов, который готовится присоединиться к команде, подтвердил, что сейчас клуб не выплачивает игрокам зарплату.
— Защитник «Шахтера» Ефим Конопля признался, что ваш клуб перестал выплачивать заработную плату. Это так?
— В это время затрагивать такие вопросы не нужно. Идет война — и мы должны все понимать и набраться терпения. Получать все по контракту в таких условиях это просто невозможно. В «Шахтере» никого никогда не обижали. Клуб был, есть и будет. В этом нет никаких сомнений. Но сегодня футбол отходит на второй план – фашистские замыслы одного человека изменили жизнь всех украинцев.
Я еще не в команде, но из того общения, которое у нас было с игроками, тренерами и персоналом, знаю, какие там настроения. Нам нужно держаться вместе, быть одной семьей, которой сейчас является вся наша Украина.
Источник — zbirna.com
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из текста не ясно, в каком контексте Фима "признался. может спросили - ответил. или просто сообщил факт
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