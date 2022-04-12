Защитник Шахтера: «В Украину верит весь мир. Мы выстоим»

Центральный защитник «Шахтера» Данил Удод рассказал о подготовке своей команды к выставочному матчу с «Лехией».
«Все мысли о людях, которые находятся в Украине. Эта игра будет для них. Будем делать всё, чтобы сделать их немного счастливее.
Назвать эту атмосферу идеальной тяжело. Все волнуемся и переживаем за близких, родных и всю страну. Но стараемся держать себя в тонусе, работать и улучшаться. В нас верит весь мир. Правда за нами. Победа будет за нами. Мы выстоим. Всем мира и добра», - подытожил Удод.
Поединок с польской «Лехией» запланирован на 14 апреля.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.