Защитник Шахтера: «В Украину верит весь мир. Мы выстоим»

Центральный защитник «Шахтера» Данил Удод рассказал о подготовке своей команды к выставочному матчу с «Лехией».

«Все мысли о людях, которые находятся в Украине. Эта игра будет для них. Будем делать всё, чтобы сделать их немного счастливее.

Назвать эту атмосферу идеальной тяжело. Все волнуемся и переживаем за близких, родных и всю страну. Но стараемся держать себя в тонусе, работать и улучшаться. В нас верит весь мир. Правда за нами. Победа будет за нами. Мы выстоим. Всем мира и добра», - подытожил Удод.

Поединок с польской «Лехией» запланирован на 14 апреля.