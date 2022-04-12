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Защитник Шахтера: «В Украину верит весь мир. Мы выстоим»

Данил Удод рассказал о подготовке к товарищескому матчу с «Лехией»

  • 12.04.2022 11:55
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Защитник Шахтера: «В Украину верит весь мир. Мы выстоим»
© ФК Шахтер Донецк. Данил Удод

Центральный защитник «Шахтера» Данил Удод рассказал о подготовке своей команды к выставочному матчу с «Лехией».

«Все мысли о людях, которые находятся в Украине. Эта игра будет для них. Будем делать всё, чтобы сделать их немного счастливее.

Назвать эту атмосферу идеальной тяжело. Все волнуемся и переживаем за близких, родных и всю страну. Но стараемся держать себя в тонусе, работать и улучшаться. В нас верит весь мир. Правда за нами. Победа будет за нами. Мы выстоим. Всем мира и добра», - подытожил Удод.

Поединок с польской «Лехией» запланирован на 14 апреля.

Источник — Футбол 1/2/3

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