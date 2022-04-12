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Леброн ДЖЕЙМС: «Если бы я был плох, меня бы уже вышвырнули»

Ветеран НБА все еще выступает на высоком уровне

  • 12.04.2022 10:10
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Леброн ДЖЕЙМС: «Если бы я был плох, меня бы уже вышвырнули»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», 37-летний форвард Леброн Джеймс рассказал о своей текущей форме.

«У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть. Но я все еще пригоден к игре на высоком уровне, который показывал в этом сезоне.

Пытаюсь выжать из этого чертова апельсина как можно больше сока. И я все еще хорош. Если бы я был отвратителен, меня бы выкинули. Но я все еще чертовски хорош», – сказал Джеймс.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провел 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

«Лос-Анджелес» в этом сезоне не вышли в плей-офф и завершили сезон на 11-м месте на Западе НБА.

Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвертым в карьере.

Источник — Bleacher Report

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