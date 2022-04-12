КАЗЕМИРО: «Сейчас Бензема – самый важный игрок Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Изменилось лишь число голов, что Бензема забивает. Все остальное осталось прежним. Мы видим все, что он делает изо дня в день. Он часть истории этого клуба. Играть с ним - большая честь для нас. Сейчас он самый важный игрок этого клуба», - сказал Каземиро.

Матч «Реал» – «Челси» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1.