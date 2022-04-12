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За Бензема и Зидана проголосовали на выборах президента Франции

Известных футболистов включили в борьбу Макрона и Ле Пен

  • 12.04.2022 05:31
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За Бензема и Зидана проголосовали на выборах президента Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема был отмечен на выборах президента Франции.

10 апреля прошел первый тур, по результатам которого во второй тур вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон (27,84%) и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%).

Как сообщает RMC Sport, на президентских выборах проголосовали за нападающего «Реала» Карима Бензема.

Футболист получил один голос от избирателя из коммуны Рубе. Впрочем, бюллетень признали недействительным.

Еще в одном бюллетене на выборах было вписано имя легенды французского футбола Зинедина Зидана.

Источник — RMC Sport

(4 голоса)

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