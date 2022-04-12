За Бензема и Зидана проголосовали на выборах президента Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема был отмечен на выборах президента Франции.

10 апреля прошел первый тур, по результатам которого во второй тур вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон (27,84%) и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%).

Как сообщает RMC Sport, на президентских выборах проголосовали за нападающего «Реала» Карима Бензема.

Футболист получил один голос от избирателя из коммуны Рубе. Впрочем, бюллетень признали недействительным.

Еще в одном бюллетене на выборах было вписано имя легенды французского футбола Зинедина Зидана.