Андрей ПЯТОВ: «Украина – это воля. Свобода свободно мыслить»

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов опубликовал патриотический пост, в котором выразил восхищение страной и ее гражданами.
«Победа создается не на стадионе
Победа – это ежедневные тренировки.
Тренировка – это ежедневные привычки.
Привычки – это ежедневные действия.
Действия – это ежедневные мнения.
Победа рождается в уме. Задолго до того, как футболист делает первый шаг на переполненный стадион.
И этот пост не о футболе.
Не позволяйте победить кому-нибудь в вашей голове! Украина – это воля. Свобода свободно мыслить. Украинцы – это свободные люди.
Казачьему роду нет перевода!», - написал Пятов.
Источник — Sport.ua
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