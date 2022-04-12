Андрей ПЯТОВ: «Украина – это воля. Свобода свободно мыслить»

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов опубликовал патриотический пост, в котором выразил восхищение страной и ее гражданами.

«Победа создается не на стадионе

Победа – это ежедневные тренировки.

Тренировка – это ежедневные привычки.

Привычки – это ежедневные действия.

Действия – это ежедневные мнения.

Победа рождается в уме. Задолго до того, как футболист делает первый шаг на переполненный стадион.

И этот пост не о футболе.

Не позволяйте победить кому-нибудь в вашей голове! Украина – это воля. Свобода свободно мыслить. Украинцы – это свободные люди.

Казачьему роду нет перевода!», - написал Пятов.