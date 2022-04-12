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Ганза приобрела золотую медаль Сикана с ЧМ U-20 почти за миллион гривен

Немецкий клуб собирал деньги вместе с фанами

  • 12.04.2022 00:40
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Ганза приобрела золотую медаль Сикана с ЧМ U-20 почти за миллион гривен
© ФК Ганза. Даниил Сикан

20-летний форвард «Ганзы» Даниил Сикан выставил золотую медаль чемпионата мира U-20 на аукционе World Sports For Ukraine, который Tribuna.com проводит вместе с волонтерской организацией Ukraine Alive 2022 и Белорусским фондом спортивной солидарности.

Стартовая цена медали составила 7500 долларов США. Всего было сделано 52 ставки – самую большую сделала «Ганза», которая собирала средства совместно с болельщиками. Теперь медаль Сикана будет либо в клубном музее, либо ее вернут украинцу.

Серия аукционов продолжается – ознакомиться с другими лотами можно по этой ссылке.

Источник — Трибуна

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