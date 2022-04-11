Милан ОБРАДОВИЧ: «Украинцы все равно выйдут победителями из этой войны»

Сербский защитник Милан Обрадович, который в 2006 – 2013 годах выступал за харьковский «Металлист», поделился своим мнением по поводу войны в Украине:

«То, что происходит – немыслимо! Это меня сильно гложет не только потому, что я много лет провел в Украине, но и как человека, который категорически против любого вида насилия или жестокости. Я постоянно на связи с ребятами из Харькова, Киева, Винницы, Вышгорода, Одессы — мои друзья разбросаны по всей Украине, и каждый из них так или иначе принимает участие в этой войне – кто в теробороне, кто на блокпостах, кто занимается волонтерством.

Я беспокоюсь за всех, за близких, семьи, простых людей, в конце концов. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслями об украинцах. Молю Бога, чтобы все были живы и здоровы.

Я желаю вам вернуться к нормальной жизни. Знайте, как бы ужасно это не было сейчас, рано или поздно тучи рассеются и выйдет солнце, и вы снова начнете улыбаться. Вы все равно выйдете победителями из этой войны. Это сплотит и объединит и без того ваш храбрый народ».