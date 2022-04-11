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Игорь СУРКИС: «Верю, что ВСУ сокрушат противника»

Президент «Динамо» Киев – о войне с россией

  • 11.04.2022 21:32
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Верю, что ВСУ сокрушат противника»
© dynamo.kiev.ua. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился своим мнением по поводу преступлений российской армии:

«То, что сейчас происходит на украинской земле - это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо.

Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.

Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба «Динамо» Киев – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ».

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    maneKen, 11.04.2022 22:02
    -2
    Настолько верит, что сье#ался на второй день войны...
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