Игорь СУРКИС: «Верю, что ВСУ сокрушат противника»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис поделился своим мнением по поводу преступлений российской армии:

«То, что сейчас происходит на украинской земле - это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна – Вооруженные силы Украины. С российской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо.

Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.

Это война за выживание украинского народа. Россияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел. От меня лично и от всего футбольного клуба «Динамо» Киев – низкий поклон нашим военным, волонтерам, всем, кто помогает ВСУ».