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ВИДЕО. Стаховский сыграл в теннис на поврежденном корте в Харькове

Теннисист защищает Украину с оружием в руках

  • 11.04.2022 20:23
  • 447 просмотров
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ВИДЕО. Стаховский сыграл в теннис на поврежденном корте в Харькове
© Instagram

Известный теннисист Сергей Стаховский сейчас защищает Украину с оружием в руках. Недавно он сыграл в теннис на крытом корте в Харькове, который был поврежден из-за войны:

«Война – это беспрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове, на поврежденных осколками кортах, была еще одной реальностью сегодняшней Украины.

Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов... от потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой».

Источник — Instagram

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