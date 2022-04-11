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Шахтер сообщил о смерти экс-полузащитника и селекционера

Игорь Дыбченко ушел из жизни на 62-м году жизни…

  • 11.04.2022 20:04
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Шахтер сообщил о смерти экс-полузащитника и селекционера
© ФК Шахтер. Игорь Дыбченко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Игорь Дыбченко скончался на 62-м году жизни, сообщает официальный сайт «горняков».

За донецкий коллектив Дыбченко, игравший на позиции полузащитника, выступал с 1981 по 1986 годы, провел 37 матчей и забил 5 мячей.

Также Дыбченко выступал за «Таврию», «Шахтер» из Горловки и «Кривбасс».

С 1994 по 1996 годы Игорь Дыбченко был президентом женского «Шахтера», впоследствии работал тренером-селекционером (1996-2000), руководил «Шахтером-2» и «Шахтером-3», возглавлял службу селекции клуба.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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