Мануэль НОЙЕР: «Наша судьба по-прежнему в наших руках»

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».
«Вильяреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики. Мы знаем, как подхожить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся.
У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках», - сказал Нойер.
Матч «Бавария» – «Вильярреал» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.
Источник — УЕФА
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