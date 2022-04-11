Мануэль НОЙЕР: «Наша судьба по-прежнему в наших руках»

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Вильяреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики. Мы знаем, как подхожить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся.

У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках», - сказал Нойер.

Матч «Бавария» – «Вильярреал» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.