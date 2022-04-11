КАССАНО: «Роналду должен молиться утром и сказать «спасибо» Бензема»

Скандальный итальянский экс-форвард Антонио Кассано считает, что в успехах Криштиану Роналду в «Реале» высока доля заслуги Карима Бензема:

«В футболе есть не только титулы и голы, Зидан забил мало голов, но он один из величайших в истории, Рикельме тоже. Нужны голы, титулы, но они не главные. Криштиану Роналду должен помолиться утром и сказать: «Спасибо, Бензема, что ты играл со мной».

В этом и в прошлом году Бензема набрал 50 очков по системе гол+пас, среди них 30 мячей. Роналду всегда забивает и будет это делать, но он другой игрок. Бензема – центрфорвард, но может быть и Зиданом, и девяткой, и десяткой, и девять с половиной».