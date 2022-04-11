Унаи ЭМЕРИ: «Мы должны проявить уважение к Баварии»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Мы должны проявить уважение к «Баварии». Это будет очень трудный матч, но мы должны понимать, как реагировать. Знаем, что они привыкли забивать дома много голов - это совершенно естественно для них. Они тоже нас уважают, но если «Бавария» покажет свои лучшие качества, то будет фаворитом. У себя дома они будут ощущать свою силу и подойдут к игре с оптимизмом», - сказал Эмери.

Матч «Бавария» – «Вильярреал» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.