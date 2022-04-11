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Ириша БЛОХИНА: «В Бородянке под руинами еще могут быть сотни людей»

Дочь Олега Блохина показала ужасные последствия геноцида

  • 11.04.2022 18:05
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Ириша БЛОХИНА: «В Бородянке под руинами еще могут быть сотни людей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ириша Блохина

Вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины и старший тренер национальной сборной Ириша Блохина высказалась о военных действиях в Бородянке.

«Не хватает слов, чтобы описать ужасы, которые мы видели. Мы ехали 4 часа, потому что все дороги разбиты. Сгоревшие машины с белым флагом и табличкой «Дети»... Пришлось ехать через заминированный лес, потому что мост разрушен.

Боясь мин, слава богу, мы приехали в Бородянку. Люди отрезаны от всего. Сотовой связи нет. Нет воды. Нет еды.

Мы встречали людей, которые до сих пор ничего не слышат от взрывов. Их слух еще не восстановился. Они не могли говорить. В их глазах были ужасы, через которые они прошли, и боль, разрывающая сердце, и они были безмерно благодарны за то, что мы приносим еду.

Под руинами еще могут быть сотни людей. Все абсолютно разрушено. Все запасы еды закончились. Бесчисленные фермы разрушены. Поля усеяны миллионами бомб и осколков металла.

В данный момент мы не можем оправиться от ужасов и зверств геноцида и жестокого уничтожения. Мы уже никогда не будем прежними. Мой муж и я помогаем всем, чем можем…

Самое безумное во всем этом то, что это был день рождения моего мужа, и это все, что он хотел сделать в свой день рождения – помочь…» - написала Ириша Блохина.

 

 

Источник — Sport.ua

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