НАГЕЛЬСМАНН: «Нужно стать для Вильярреала более неприятным оппонентом»

Главный тренер немецкой «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Мы не можем дать «Вильярреалу» время, чтобы найти свой ритм. Надо играть агрессивнее, стать для соперника более неприятным оппонентом. При этом мы не должны об этом рассуждать слишком много. Необходимо завтра показать все на поле», - сказал Нагельсманн.

Матч «Бавария» – «Вильярреал» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.