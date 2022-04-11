УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

НАГЕЛЬСМАНН: «Нужно стать для Вильярреала более неприятным оппонентом»

Наставник «Баварии» – о предстоящем ответном матче

  • 11.04.2022 17:43
  • 197 просмотров
  • 0 комментариев
НАГЕЛЬСМАНН: «Нужно стать для Вильярреала более неприятным оппонентом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер немецкой «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Мы не можем дать «Вильярреалу» время, чтобы найти свой ритм. Надо играть агрессивнее, стать для соперника более неприятным оппонентом. При этом мы не должны об этом рассуждать слишком много. Необходимо завтра показать все на поле», - сказал Нагельсманн.

Матч «Бавария» – «Вильярреал» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности