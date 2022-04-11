Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не будем забывать, что Челси – действующий победитель ЛЧ»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
«Мы контролировали ход первого поединка, здорово сыграли на контратаках. Но позади только первый матч. У нас есть определенное преимущество, но во вторник будет другая игра. Не будем забывать, что «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти.
Матч «Реал» – «Челси» состоится во вторник, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:1.
Источник — УЕФА
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