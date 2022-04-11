Никита ПУШ: «Танк поворачивал дуло на нас. Экстремально было все»

20-летний Никита Пуш к началу войны находился в городе Тростянец, где улаживал последние детали по контракту на вторую часть сезона с местным футбольным клубом.

Однако в его жизнь и украинцев пришла война. Футболист рассказал, как ему жилось три недели в городе, в котором были активные военные действия, и при каких условиях ему удалось эвакуироваться.

– 24 числа на период войны я был в ФК «Тростянец». Первый день был наверное самый жесткий в плане переживаний, мы хотели уехать поездом, но вокзал Тростянца перестал работать. Все остальное время мы были на футбольной базе, повезло с людьми в этом городе, помогавшими питанием.

Каждый день через в 100 метрах проезжали большие колонны рашистов, но, как мы знаем, все они были уничтожены. Были мы там три недели, но как раз в последнюю неделю россияне оккупировали город полностью, постоянно были слышны выстрелы, грады, летали снаряды танков, вообще начиналась жесть.

Иногда выключали воду или электроэнергию, но с этим справлялись, сидели под свечами и играли в какие-то настольные игры, мы ждали только одного, когда объявят зеленый коридор, хотя надежды было мало.

– Как удалось покинуть город, сколько времени это заняло и какие экстремальные ситуации были на пути?

– Покидали город 10 марта. Сначала мы сели в колонну. Машин было 100-150. Все клеили знак Красного Креста, чтобы нас не трогали. Поможет ли это или не поможет мы не знали. В первый раз мы уехали, нам дали добро. Мы доехали до вокзала, нас развернули, сказали, что еще не время. Мы вернулись на проспект у стадиона.

Потом сказали во второй раз ехать. Кто был первый в колонне, разговаривал с россиянами, но нас снова развернули. Сказали ждите. Это все около двух часов длилось.

В третий раз сказали ехать в объездную, но там все равно был их блок-пост. Сначала ехали через центр, затем через вокзал. Вокзал просто разбомблен, сгорел полностью. Ужас там был.

Экстремальные ситуации были ежесекундно. В машине со мной ехала бабушка, дедушка, женщина за рулем и ее мама спереди сидела с собачкой. Молились все ежесекундно, потому что не знали, что может быть в этих зеленых коридорах. Расстреляют не расстреляют. Экстремально было все.

Поехали к первому блок-посту. Мне даже бабушка и дед дали попить священную воду. На первом блокпосту проверяли галереи, видеорегистратор, низ машины, багажник. На следующих блок-постах проверяли документы и то же, что на первом.

Позже сказали всей колонне стать на обочине. Потому что будет ехать колонна российских БТРов и танков. Нам сказали уехать, чтобы нас не переехало. Сидим в машине, дуло танка смотрит в сторону дороги. Потом дуло поворачивает на нас, я смотрел в дуло и думал, что может произойти вообще.

Затем он повернул дуло снова в сторону дороги и поехал дальше. Они пугали так людей, играли с их эмоциями.

Дорогой было множество русских машин, танков. Просто много. На дорогах было много разбитой техники россиян. Украинской не было. На обочинах были обстреляны гражданские машины. Дорога была очень сложная. Затем мы добрались до Сум, которые были под контролем Украины. Дальше уже все было хорошо, проезжали блок-посты и впоследствии я доехал до Черкасс, - сказал футболист.

Никита Пуш – воспитанник черкасского футбола. Вместе с ЛНЗ побеждал в любительском Кубке Украины. Прошлой осенью был близок к заключению контракта с ФК «Мункач», однако из-за некоторых нюансов с бывшим клубом этого сделать не удалось.