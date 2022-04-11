Роман ЗОЗУЛЯ: «Захожу вечером в спальню, а жена покупает дроны для ВСУ»

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», продолжает помогать украинским военным.

«Любовь – это... когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников.

Любовь – это... когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает.

Любовь – это... когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация Cadena de Bondad объединяют свои усилия и 2 машины скорых, полностью упакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая – для наших Героев из Азова, вторая – следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь – это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов.

Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей.

Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Потому что каждый делает свое дело с любовью», - написал Зозуля.