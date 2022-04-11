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Роман ЗОЗУЛЯ: «Захожу вечером в спальню, а жена покупает дроны для ВСУ»

Известный форвард рассказал о своей любви

  • 11.04.2022 15:20
  • 1540 просмотров
  • 7 комментариев
Роман ЗОЗУЛЯ: «Захожу вечером в спальню, а жена покупает дроны для ВСУ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», продолжает помогать украинским военным.

«Любовь – это... когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников.

Любовь – это... когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает.

Любовь – это... когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация Cadena de Bondad объединяют свои усилия и 2 машины скорых, полностью упакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая – для наших Героев из Азова, вторая – следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь – это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов.

Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей.

Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Потому что каждый делает свое дело с любовью», - написал Зозуля.

Источник — Facebook

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Алексей Хмиль, 11.04.2022 15:39
    +6
    Дякую, Романе!
    Ссылка
    Prokop, 11.04.2022 16:00
    +2
    fanat822, 11.04.2022 15:57
    он вернулся в Украину или из мирной Испании вещает?
    Твого кацапського висеру він не розуміє
    Ссылка
    Prokop, 11.04.2022 15:57
    +2
    Дякую тобі за все!!! Побільше б таких людей як ти 🇺🇦💪
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    online
    fanat822, 11.04.2022 16:26 (изменен)
    +1
    BekXan, 11.04.2022 16:21
    Ти звідки гавкаєшь свинота путінська?Що ти зробив для країни і армиї?Воняти по форумах?Може ти передав речі може щось купив і на гуманітарку може гроші дав або зі зброєю в руках?Я впевнений що ти максимум пердиш на своєму дивані ! Падло !
    я в Українi, нiкуди не тiкав и не збираюсь. Все iнше - тебе не стосується
    Ти так i не вiдповiв - чому ти та тобi подiбнi закордном? Ще й свого рота вiдкривають. Втiк з країни - сиди мовчки та не розказуй який ти патрiот закордонний
    upd вiдповiдав закордонному патрiоту, вибачаюсь.
    Тобi можу вiдповiсти - так, допомогаю побiльше деяких. Також порада - добирай слова, коли звертаєшься до незнайомих людей та нiчого не знаєшь не про них, не про то що вони роблять
    Ссылка
    online
    fanat822, 11.04.2022 16:20
    0
    Prokop, 11.04.2022 16:00
    Твого кацапського висеру він не розуміє
    ти повернувся до України, чи те ж патрiот на вiдстанi?
    Дивлячись на твiй прапорець-країну, також краще любити Батькiвщину закордоном, так?
    Ссылка
    BekXan, 11.04.2022 16:21
    -2
    fanat822, 11.04.2022 15:57
    он вернулся в Украину или из мирной Испании вещает?
    Ти звідки гавкаєшь свинота путінська?Що ти зробив для країни і армиї?Воняти по форумах?Може ти передав речі може щось купив і на гуманітарку може гроші дав або зі зброєю в руках?Я впевнений що ти максимум пердиш на своєму дивані ! Падло !
    Ссылка
    online
    fanat822, 11.04.2022 15:57
    -6
    он вернулся в Украину или из мирной Испании вещает?
    Ссылка
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