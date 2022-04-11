Роман ЗОЗУЛЯ: «Захожу вечером в спальню, а жена покупает дроны для ВСУ»

Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает в испанском клубе «Фуэнлабрада», продолжает помогать украинским военным.
«Любовь – это... когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников.
Любовь – это... когда мой 5-летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он этого не знает.
Любовь – это... когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация Cadena de Bondad объединяют свои усилия и 2 машины скорых, полностью упакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину. Первая – для наших Героев из Азова, вторая – следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь – это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов.
Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей.
Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Потому что каждый делает свое дело с любовью», - написал Зозуля.
Источник — Facebook
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Ти так i не вiдповiв - чому ти та тобi подiбнi закордном? Ще й свого рота вiдкривають. Втiк з країни - сиди мовчки та не розказуй який ти патрiот закордонний
upd вiдповiдав закордонному патрiоту, вибачаюсь.
Тобi можу вiдповiсти - так, допомогаю побiльше деяких. Також порада - добирай слова, коли звертаєшься до незнайомих людей та нiчого не знаєшь не про них, не про то що вони роблять
Дивлячись на твiй прапорець-країну, також краще любити Батькiвщину закордоном, так?
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