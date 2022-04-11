Мирча ЛУЧЕСКУ: «Говорили с Гвардиолой. Он готов провести матч с Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что «Манчестер Сити» может стать одним из соперников киевлян в благотворительном турне.

«Нам бы хотелось сыграть не только с «Манчестер Сити». Мы отправили приглашения многим клубами. Общались с Хосепом Гвардиолой, и я благодарен ему, что он готов сыграть такой благотворительный матч с «Динамо».

«Посмотрим, удастся ли встроить эту встречу в календарь их команды. Хотелось бы провести матчи во всех странах, которые оказывают Украине поддержку», - сказал Луческу.

Известно, что киевляне сыграют против «Легии» и «Боруссии» Дортмунд.