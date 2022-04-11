Игрок Яруда: «Моего дома нет. Ни в Ирпене, ни в Мариуполе»

Игрок мариупольского «Яруда» Игорь Быковский застал войну в Мариуполе, где прожил месяц в блокадном городе, после чего решился эвакуироваться.

«Я жил на окраине города со стороны Широкино. Я уже слышал 19 числа звук летящих снарядов. Но вдалеке. 23 февраля у нас была товарищеская игра, а 24-го нам дали выходной. В этот день часов в десять вечера я смотрел телевизор и решил лечь поспать. В час ночи я проснулся и до пяти вечера уже не спал. Следил за новостями.

До последнего утверждал, что не уеду из Мариуполя. Мне и родители из Ирпеня говорили, что надо уезжать. Я отвечал, что все будет нормально, я останусь. У родителей дом сгорел. Они сейчас в Германии. Мама успела всех вывезти 3-4 марта.

Как выживали? Очень тяжело. Не было ни воды, ни света, ни связи. Потом отключили газ. Я переехал к своей двоюродной сестре, у нее муж на складе пшена работал. Они смогли чуть-чуть запастись. На это и жили. Воду, слава Богу, набирали в колодце где-то в километре от нас, на костре нагревали и так готовили.

Мы жили в частном секторе возле стадиона Бойко. Говорили, что прилет был и в него. Были прилеты и в частные сектора. Все над нами летало. Было страшно даже выходить куда-то. Но надо. Ситуация такая была.

Моя машина с 28 февраля стояла без бензина. Я месяц не мог найти бензин, а если где-то и продавали, то за литр просили тысячу гривен. С 16 марта у нас внизу улицы стала прорываться связь киевстаровская. Я смог дозвониться матери, а она по группам искала. В нашем районе были люди, у которых есть бензин. Впервые я к ним сходил 16 марта. Мне ответили, что ждут микроавтобус, потому что их машина сгорела. Когда я пришел 23-го, они его так и не дождались, дали мне 20 литров бензина, а я их всех взял к себе в машину.

23 марта мы выехали около часу дня. 9 человек, собака и кошка в одной машине. В 20 км от Мариуполя остановились на ночёвку, а 24 числа мы уже выдвинулись в сторону Бердянска.

Когда я выезжал, я насмотрелся такого… Люди без голов лежали, без ног и рук.

Выезжали через Тополинку. Половина мостов была взорвана, половина - заминированных. Люди проложили через на мост дощечки и железки, чтобы машины могли проехать. Выезжал из города около двух часов: чуть ли не каждые 15 метров был блок-пост «днровский». Там все было в «ДНР» уже. Мы переночевали в Мангуше, оттуда поехали на Бердянск. Из Бердянска на Васильевку. Дальше нас не пустили, поэтому вся эвакуационная колонна из 300-400 машин сгруппировалась и поехала в село, чтобы на трассе не ночевать. Там местные приняли, поселили в школу. В шесть утра мы опять выехали на блокпост. Простояли там около трех часов. Часа в два дня мы уже были в Запорожье. Всего дорога от Мариуполя до Запорожья заняла два с половиной дня.

У меня татуировки на руке и на теле. Они меня на каждом блокпосту полностью раздевали, искали свастику.

- Что у тебя набито? Служил?

- Нет, я футболист.

- А разве футболистам не надо служить?

Бывало докапывались. В Токмаке я проезжал блокпост около трех или четырех раз, потому что нас то туда, то назад разворачивали. Однажды уже не выдержал и сказал:

- Вы меня уже четвертый раз проверяете!

В ответ услышал:

- Ты че такой борзый? Как ты разговариваешь?.

Короче, начали свои фишки плести. Телефон, телеграм проверяли, переписки, фотки. У меня какая-то группа была в вайбере. «Молния», по-моему, называется. Я даже не знал, что она у меня есть. Один так долго читал ее, позвал другого. Тот ответил.

- Это пропаганда какая-то. Ты чуть из-за этого пацана только что не убил.

В общем, смешные орки.

Поначалу, когда выезжал из Мариуполя, было страшно. Непонятно было, куда ехать, кто там стоит и что они могут сделать. Постепенно чуть привык. Самое страшное было, когда проезжали дорогу заминированную. Говорили ехать только по колее, потому что влево или вправо можно подорваться. За это переживал больше всего. Потому что людей еще вез. Было чуть страшно. А к тому, что докапывались типа «покажите багажник, что везете», я привык.

Моего дома сейчас нет. Ни в Ирпене, ни в Мариуполе. Все сгорело. Попали снарядами. Хочется, чтобы война побыстрее закончилась, чтобы мы наша страна победила. Чтобы эти твари были изолированы от всего общества. Это нелюди какие-то. Так нельзя поступать. Мы видим по всей Украине, что происходит. И мы еще не видели даже половину того, что в Мариуполе. Надеюсь, мы скоро победим и все будет хорошо», - рассказал Игорь Быковский.